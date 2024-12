"Pokušvali su da me obezvrede, da me unize. Ali oni nisu spremni za mene. Niko mi neće govoriti za koga treba da se borim i kako da se ponašam. Kada sam bio u Sao Gonsalu (favele u Riju), sistem nije mario za mene. Gotovo su me progutali. Pobedio sam za sebe, za svoju porodicu, sa mnogo podrške sve vreme: Flamengo, Real Madrid, reprezentacija Brazila, stotine mojih saigrača tokom svih ovih godina... Ljudi koji su bili uz mene svaki dan, oni koji me obožavaju...".