"Već smo rekli da ne možemo zameniti Harija. On ima neverovatan osećaj za to gde treba da bude u šesnaestercu. Takođe nam je mnogo pomogao i u odbrani. On je jedan od najboljih igrača u šesnaestercu, tamo pravi razliku. Nema mnogo igrača koji to mogu", naveo je trener Bajerna.