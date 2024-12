"Sve je bilo u redu i odjednom mi je jednog dana rekao da više ne želi biti sa mnom. Ima stvari koje još moram da obradim, ali to je to, prihvatila sam to. Kad smo se upoznali, radila sam u restoranu i studirala pravo. On je igrao za omladince Rivera, a potom je postao član B tima. Kad smo počeli zajedno da živimo, promenila sam posao i počela da radim u kol centru. Tad sam zarađivala više nego što je njemu plaćao njegov menadžer, trošila sam celu svoju platu, nisam mogla ništa da uštedim. I nakon devet meseci zatrudnela sam s Olivijom, imala sam 19 godina", rekla je Valentina.