"Pre 10 godina smo ostavili Srbiju iza nas u grupi i to isto možemo da ponovimo sada s obzirom na to da je Engleska ubedljivi favorit za prvo mesto u grupi. Imamo igrače koji su igrali protiv njih te mečeve pre deset godina i to iskustvo će biti značajno. Za neke mlade momke koji tada nisu igrali, ovo sada će biti epizoda zbog koje žele da budu deo reprezentacije", rekao je Cana i dodao:

"Jedan od glavnih razloga zbog kojih je izbegnuta tragedija je što smo reagovali na najprirodniji mogući način. Kao i zbog zaštite koju nam je pružio srpski tim i to se nikad ne sme zaboraviti. Verujem da danas u oba tima ne žele da se takvi događaji ponove, jer su svi patili i bili kažnjeni zbog toga. Često se setimo te noći, šta smo uradili i kako smo se sponatno ponašali. Bio je to pokazatelj pravog timskog duha jer smo demonstrirali kako stojimo jedan uz drugog i kako štitimo simbole naše zemlje. Te noći smo bili ujedinjeni više nego ikad i prirasli smo za srce našem narodu. Bio je to važan momenat u istoriji naše reprezentacije i spoznaje važnosti nacionalnog dresa. Na kraju se sve završilo istorijskom plasmanom na Evropsko prvenstvo. Mislim da bi to trebalo da bude inspiracija današnjim igračima da daju sve do sebe".