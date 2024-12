"Značilo bi mi mnogo da to bude pobeda, ali i igračima, da odu na pauzu pobedom i korektnom razlikom u odnosu na protivnike iza nas. Što se mene tiče, ovo nije kraj mog mandata u Partizanu, imam ugovor do juna, ali pobeda bi značila zbog mnogih stvari i Partizana. Navijačima bi značilo, znam koliko im teško pada sve ovo. Imam ambiciju, sve bih dao da pobedimo, da igrači vrate veru navijačima. Lepše je otići na pauzu pobedom nego nekim lošim rezultatom", naveo je.

"Nije na meni da kažem šta će se dešavati. Posle prve dve pobede nisam ni leteo niti mislio da sam ne znam šta napravio, to je bila zasluga igrača. Nakon dva loša rezultata nisam pao u depresiju, dugo sam tu, mnogo sam prošao kao igrač, znam šta je Partizan. Ako napraviš dobar niz, a posle toga jednu nerešenu utakmicu, odmah je uzbuna i tenzija. Doživljam to kao normalno, ali distanciram to od igrača kako bi se fokusirali na teren", dodao je.

"To je pokazatelj kako stranac može da zavredi ljubav naših navijača, on je uvek ostavljao srce na terenu. Koju god našu stranicu da sam otvorio, bila je velika podrška, to me čini srećnim. Znam da smo mi neki vremenski period ostali dužni navijačima što se tiče mnogih stvari i u ove dve utakmice, ali mogu da kažem navijačima da dajemo sve od sebe na svakoj utakmici i na svakom treningu", rekao je on.