"Ganut sam podrškom Matijasu Lesoru, posle ozbiljne povrede u dresu Panatinaikosa. To je pokazatelj kako stranac može da zavredi ljubav naših navijača. Koju god našu Instagram stanicu da sam otvorio osetio sam veliku podršku i to me čini srećnim. Znam da smo mi iz fudbala ostali dužni navijačima, naročito u poslednje dve utakmice, ali verujte da dajemo sve od sebe. Ovo je naša realnost. Voleo bih da ljudi koji su podržali Lesora budu i uz fudbalski klub, to su pravi navijači, pravi Grobari, bez ličnog interesa", rekao je Jovanović.