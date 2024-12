Tokom 2024. godine Crvena zvezda je ostvarila sjajne rezultate. Osvojena je na dominantan način šampionska titula, ukupno 35. u istoriji kluba, dok je takmičarska godina 2023/24 zaokružena i peharom Kupa Srbije. Na taj način četvrti put za redom osvojena je dupla krunu. Klub se potom plasirao u grupnu fazu Lige šampiona izbacivši norveški Bode Glimt, a tokom takmičenja deklasiran je Štutgart rezultatom 5:1, na Marakani. U Superligi Srbije Zvezda je polusezonu završila kao jesenji prvak i to sa velikom bodovnom prednošću u odnosu na ostale konkurente u prvenstvu.

- U maju je na dominantan način osvojena dupla kruna, dok smo u avgustu u briljantnoj utakmici, možda i najvažnijem meču obezbedili plasman u Ligu šampiona. U septembru mesecu smo odigrali utakmicu na koju smo svi ponosni, najveća pobeda na stadionu, na terenu večitog rivala 0:4 nad Partizanom, dok smo u novembru zabeležili prvu pobedu u Ligi šampiona, u jednoj fenomenalnoj utakmici, 5:1 protiv Štutgarta. U decembru mesecu se desila utakmica, na koju su ponosni svi zvezdaši, bez obzira na krajnji ishod. Pokazali smo da imamo potencijal da igramo na najvećoj sceni, na najvišem nivou, a to je Liga šampiona, u utakmici protiv Milana.

- Sve izgleda veoma lako i da smo jednostavno došli do svih ovih rezultata, međutim mi koji smo u klubu znamo koliko je bilo teško ostvariti sve ove uspehe. Koliko je bilo potrebno rada, discipline, odricanje, strasti, stresa, da bi se ostvarili ovakvi uspesi. Rekao sam i kada su bile krizne situacije, a bilo ih je, da nije lako nositi dres Crvene zvezde. Na Marakani lopta drugačije odskače, ogroman je pritisak i zato ste vi igrači Crvene zvezde. Igrači , treneri i zaposleni se suočavaju sa ogromnim pritiskom, a to mogu samo najbolji i najjači. Zato i kada biramo igrače i saradnike biramo jak karakter, jer je pritisak ogroman. Ako pobedite 25 utakmica, a 26. odigrate nerešeno, na stubu ste srama - objasnio je Terzić i dodao:

- To je Crvena zvezda, svesni smo težine dresa Crvene zvezde i pritiska, ali smo srećni što možemo da igramo, radimo i služimo klubu koji volimo. Želim da kažem svima koji su deo kluba jedno veliko hvala za sve što ste dali Crvenoj zvezdi. Crvenoj zvezdi želim još mnogo velikih rezultata u narednoj sezoni i godini, da budemo još uspešniji, jer to od nas očekuje armija Zvezdinih navijača, da podižemo lestvicu, da iz godine u godinu budemo bolji, da pokazujemo trend rasta, da Crvena zvezda raste na svim nivoima, to je naša obaveza. Svima želim srećne nastupajuće praznike i mnogo zdravlja!