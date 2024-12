"Reči ne mogu da opišu koliko se uništeno osećam. Videli ste svi po mom izrazu lica kada se to dogodilo. Znao sam šta to znači.

Navijači Junajteda, možda me još ne poznajete previše dobro, ali jednu stvar mogu da garantujem, nikada neću odustati ili izgubiti veru.

Ovo sam već rekao, ali nastaviću da dajem sve, da prebrodim ovaj težak period i neću stati dok se to ne dogodi", napisao je Maunt.

"To nije moja struka. Ono što mogu da uradim je da pomognem Mejsonu da nauči da igra našu igru dok se oporavlja, da mu dam vremena da razmisli o različitim stvarima. Zaista mu je teško što je izostao tako dugo. On se jako trudi. Ako se oni jako trude, mi ćemo im pomoći do kraja", zaključio je Amorim.