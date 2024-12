- Kao klinac pogledao sam prvi put smrti u oči. Brat i ja našli smo nekakvo staro skladište i tamo smo se igrali. Krili smo se jedan od drugog. Jednom sam se tako dobro sakrio da me brat nikako nije mogao pronaći. Onda je došao na suludu ideju da zapali sanduke kako bi me isterao napolje. Skrivao sam se u jednom sanduku koji se zapalio. Srećom, naišla je jedna žena, pozvala u pomoć ljude, koji su me jedva izvukli. Odeća je već počela da mi gori. Tada sam se drugi put rodio - počeo je priču Enver Marić, pa u dahu nastavio:

- Treći put to se dogodilo u Mostaru kada sam čekao kako će se razviti priča oko odlaska u Partizan. Otišao sam s tadašnjom devojkom na kupanje na Neretvu. U jednom trenutku vodena struja povukla me je prema dnu. Voda je počela da mi ulazi na usta, dotakao sam dno i pomislio, gotov sam. Uspeo sam nekako doći do površine, a onda opet potonuo. Mislim da sam se onesvestio i dva sata posle ležao sam na obali. Ne znam ko me i kako spasio, ali od tog trenutka više se nikad nisam kupao u Neretvi. To je treći rođendan.