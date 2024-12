Junajted je danas na Old Trafordu izgubio od Bornmuta 0:3 i zauzima 13. mesto na tabeli sa 22 boda.

"Mislim da je razumevanje naše igre u velikoj meri o mentalitetu. To se moglo osetiti kod prvog udarca (Andrea) Onane, razmišlja šta da radi, pokušava da pogura druge momke i svi su toliko anksiozni. U ovom trenutku, u našem klubu, svi su umorni od ovog trenutka. Znamo šta da radimo, moramo da se pozabavimo mnogim stvarima, ali smo spremni da to uradimo. Već smo to znali, znali smo da je izazov veliki", rekao je Amorim, preneo je Skaj.