Jedini gol na susretu postigao je Romano Florijani Musolini , praunuk Benita Musolinija diktatora i vođe fašističke Italije tokom Drugog svetskog rata, a to je bio povod navijačima da mu tokom proslave gola salutiraju fašističkim pozdravom.

- Moj pradeda Benito jeste bio značajna figura u Italiji, ali ovo je 2024. godina i svet se promenio. Mene sve to ne opterećuje, jer ono što ja radim nema veze sa politikom. Spreman sam za izazove, na meni je da ućutkam sve one koji zbog prezimena gaje te predrasude prema meni - rekao je on.