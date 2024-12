"To jeste normalno, ali nije logično i nije zabranjeno u FIFA, su procenti igračima u slučaju njihove prodaje. To mi bode oči i nije etički, ni prirodno. Logično je da imaju primanja, plate, bonuse za titule, to je sporazum da svako pomaže svakome. On se tako afirmiše, a klub ga pravi boljim fudbalerom kako bi jednog dana izeo novac. U ovom času 25 igrača ima potpisan ugovor o procentu o svoje prodaje! Ovo nikad nisam video! To nije normalno, iako FIFA to ne zabranjuje. Procenti se kreču od deset do 20 odsto. Čak i porez mora da plati Partizan. Pitam upravu koja je bila do pre tri meseca, da li je normalno da igrač koji je dobijao platu i premije, dobije od budućeg transfera deset do 20 odsto? Meni – nije! To je skandalozno! Kao odgovorno lice branim interese kluba, poštujući igraće i agente, ali moja obaveza je da branim interese Partizana. Sad vam kažem, dok sam ja ovde, a želim da bude dugo na ovoj funkciji, nećemo raditi ovo! Ovoga više nema. Ne znam kako su ljudi navikli da rade dosad. Bilo bi mi drago da od nekog ko je ranije bio u klubu, da neke stvari barem pojasne navijačima ili meni".