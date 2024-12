"Možda je za nekoga uspeh što je Partizan završio na drugom mestu, ali meni je to ništa, potpuno mi je nepojmljivo da navijači Partizana mogu da budu zadovoljni drugim mestom. To je naša realnost, imamo mogućnost da igramo za Evropu, ali generalno, krenuti sezonu i polusezonu i biti zadovoljan drugim mestom u Partizanu, to je apsolutna drama. Meni je to drama. I, iskreno, sa svim ovim stvarima, najveća mi je katastrofa što kada pričam sa nekim i kaže mi "pa dobro, drugi smo"... to mi je katastrofa - jasan je Mijatović.