- Sa UEFA i monitoringom koji se spominje nekoliko nedelja već, nema šale. To mora da se uradi na najbolji način, od toga zavisi naša licenca za takmičenje. Moramo da uradimo sve što je u našoj moći da taj monitoring 15. januara prođemo. Tužbe i te kako remete našu koncepciju pripreme za monitoring jer su to obaveze. Pokušali smo igračima bivšim i sadašnjim i nekim klubovima da te obaveze reprogramiramo, ali to ide jako teško jer su to očigledno saveznici, da ne tražim druge izraze, bivše uprave. Dolazimo u situaciju zatvorenih vrata i to ide jako teško i moramo da idemo u pravcu da obezbedimo sredstva da bez tih sporazuma sa njima prođemo monitoring i naravno, kao što je bilo u oktobru, na moju žalost, moraćemo da tražimo pomoć od države, na drugačiji način nećemo moći da prevazićemo. Sa tužbama ćemo da se borimo pravno, nadam se da ćemo neke da rešimo u našu korist.