"Zanimljiva je priča upravo za Piksija. Prolazio sam pored grupe dece, sećam se da je bila nedelja, išao sam da kupim hleb. U jednom trenutku na pomoćnom terenu vidim jednog malog koji prima loptu kao Maradona. Ja sam to mogao da sanjam kada sam imao 20 godina. Pitao sam golmana ko to igra, on mi je rekao, škola "Moža Pijade". Dan, dva nakon toga završavam trening sa omladincima i vidim u gomili dece koja ne igraju njega. Pozvao sam Gibca i zamolio ga da pusti malo Piksija na teren. On ga uvede u igru i Piksi za tri minuta da tri gola. Nakon utakmice potapšao sam ga po ramenu i rekao mu da će sutra da ga slikaju i registruju", ispričao je Cvetković.