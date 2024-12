Stanovnici mađarskog Miškolca, umesto “Juno potkivano”, što znači “Dobar dan”, međusobno se pozdravljaju sa Vlada Radenković! Srpski stručnjak je sa ekipom Diošđer, na polusezoni, zauzeo treće mesto, ostvarivši senzacionalan uspeh, a sebe promovišući kod navijača DVTK-a do nivoa sportskog Božanstva.

Ferencvaroš i Puškaš Akademija su jedine ekipe ispred vas i to za nepune dve pobede. Dobili ste i prestižno priznanje – trener meseca.

- Ekipe iz Budimpešte su izuzetno organizovani klubovi na svim nivoima. O budžetskom potencijalu njih i nas, ne treba uopšte trošiti reči, jer su ekipe iz mađarske metropole u svim segmentima dominantniji od nas. Ipak, to nas nije obeshrabrilo da na terenu pružimo izuzetne partije i hrabrim I posvećenim pristupom igri, ostvarimo rezultat na ponos svih iskrenih ljubitelja fudbala, a posebno naših vernih navijača. Ta sinergija od terena, preko svlačionice, stručnog štaba, svih zaposlenih u klubu, rukovodećih struktura do samih navijača je rezultirala da budemo cenjeni i poštovani klub i da sa velikim ponosom možemo da gledamo ka tabelarnom ostvarenju na preseku sezone. Laureat Trenera meseca mi je zaista posebno drag i to je doprinos svih mojih saradnika koji se bavimo formom ekipe – ističe Radenković, pokazujući izuzetan trofej vrhonskog dizajnerskog rešenja.