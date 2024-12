Ljudi iz FS Srbije mesecima su razgovarali sa brojnim kandidatima kada je u pitanju mesto selektora mlade reprezentacije

Slaviša Stojanović slovio je kao jedan od najozbiljnijih kandidata za selektora mlade reprezentacije. Ipak, posao je poveren debitantu Aleksandru Kolarovu.

Mlada reprezentacija Srbije, fudbaleri uzrasta do 21 godine, su selekcija iz koje bi A tim trebalo da crpi igrače. Međutim, poslednjih godina nije tako. Slabi rezultati Orlova u kvalifikacijama, neodlasci na završna takmičenja i učestale promene selektora uslovili su da neki igrači iz kadeta i uzrasta do 18 godina preskaču razrede i tako se domognu A tima.

Ozbiljna misija je pred njim - Aleksandar Kolarov Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Zato su u FSS razgovarali sa nekoliko kandidata vezano za posao selektora mlade reprezentacije. Bilo je tu trenera sa ozbiljnim iskustvom i biografijom, a na kraju je hrabro odlučeno da se posao poveri početniku Aleksandru Kolarovu, treneru bez velikog iskustva u radu, ali sa ogromnim znanjem stečenim u vrhunskom fudbalu.

- Istina je, bio sam jedan od kandidata za selektora mlade reprezentacije, što je za mene bila velika čast. Tako sam se osećao kada sam dobio prvi poziv od strane direktora Nikole Lazetića. U istom trenutku, odbio sam bilo kakvu mogućnost da odem bilo gde, a imao sam nekih ponuda. Moja želja je bila da se uključim u rad reprezentacije do 21 godine i rad FSS. Ništa me drugo nije zanimalo. Prihvatio sam rizik na sebe, čekao do kraja, da se sve završi kako treba - rekao je za Kurir Slaviša Stojanović.

Nažalost po Stojanovića, nije dobio posao.

- Šta se desilo? Ne znam. Nemam odgovor na to. Desilo se da je izabran drugi selektor i ovim putem čestitam i želim svu sreću na Eevropskom prvenstvu koje će biti održano u Srbiji. Pregovarao sam i vodio razgovore sa direktorom Nikolom Lazetićem, u nekom trenutku sam pričao i sa Miroslavom Tanjgom. Bili su to razgovori oko eventualne saradnje... Kako bi sve to izgledalo, na šta sve treba da budemo obazrivi, kakav je kvalitet igrača, viđenje mlađih selekcija... Te neke opšte stvari, neformalni razgovori. Tada još nije bilo poznato da će Srbija biti domaćin EP za mlade. Od mene se ništa konkretno nije tražilo. Menjale su se ideje.

Nije dobio posao - Slaviša Stojanović Foto: Www.crvenazvezdafk.com



Srpski fudbal u mlađim kategorijama uvek je bio neiscrpan izvor talentovanih i kvalitetnih igrača.

- Rastu neke nove generacije, a Srbija je i ranije imala sjajne fudbalere. Sećamo se uspeha na Novom Zelandu sa Veljkom Paunovićem, pa osvajanja Evropskog prvenstva sa Ljubinkom Drulovićem. To su fantastični rezultati. Pa, nedavno, U17 je stigla do polufinala EP. Talenta uvek ima u Srbiji, treba ga koncentrisati na jednom mestu i onda se ode daleko. To je dokaz da se u mlađim selekcijama radi dobro i kvalitetno. Treba još više pružati šansu mladima.

Srbija se suočila sa ozbiljnim problemom, da igrači rođeni u inostranstvu, a imaju srpsko poreklo biraju druge reprezentacije. Aleksandar Pavlović i Stefan Bajčetić izabrali su Nemačku, odnosno Španiju.

- Ne znam, ozbiljna stvar. Svako gleda svoj identitet iz svog ugla. I svaki čovek se identifikuje onako kako želi, bira reprezentaciju gde se oseća najbolje i gde vidi bolju perspektivu. Teška je tema za komentarisanje. U Hrvatskoj i Sloveniji velika većina takvih fudbalera se odlučuje da igraju za zemlju svojih roditelja, iako su oni rođeni u inostranstvu. U Sloveniji baš traže takve talente, idu čak od Nemačke do Argentine. To je veoma široko i nezahvalno pitanje, problematika koja postoji, tako da je to individualna odluka svakog fudbalera - jasan je Stojanović.