- Čovek ostane bez teksta, kad vidi uslove u kojima rade fudbaleri Sitija. To je izuzetan kompleks od 24 terena, plus vrhunska teretana, svlačionice, saune, bazeni... Tu je i restoran, sala za ručavanje, a ishrana mladih fudbalera je pod posebnim režimom. Teško je sve opisati rečima, a zabranjeno je snimanje, pa vam tako ne mogu dočarati sve ono što sam video. Na primer, mi smo imali posebne dozvole dobijene od strane kluba, samo da bismo boravili u Akademiji i gledali njihove treninge. Veliki broj trenera radi sa najboljim mladim igračima, ne samo iz Engleske, već i iz celog sveta. Vidi se sistem Sitija i filozofija kluba, jasno je da oni ogroman novac ulažu ne samo u prvi tim, već i u najmlađe kategorije.

To je posebna i nova stavka vezana za Mančester siti, jer ih je do sada pratio glas da bogati Arapi koji su vlasnici kluba, velikim novcem mogu da kupe bilo kog igrača.

- Moderan fudbal i klub koji drži do sebe mora da ima sopstvenu akademiju, gde će mladi fudbaleri biti integrisani u jedan sistem i iz njega dolaziti u prvi tim. Nije Sitiju problem da napravi milionski transfer, ali im je izgleda veći izazov da naprave fudbalera za prvi tim. Godinama unazad njihovi skauti prate talenta širom sveta, a koliko sam video, fokus im je na Africi. Saznao sam da tamo imaju nekoliko akademija, odakle samo najbolji dolaze u Englesku.

- Raduju me igre Crvene zvezde u Ligi šampiona. Polako, ali sigurno Zvezda se etablira u elitnom takmičenju. Kako po pitanju rezultata, tako i stabilnosti kluba. Drago mi je što se hvata kontinuitet i voleo bih da Zvezda u budućnosti bude redovan učesnik Lige šampiona. Raspored nije išao na ruku, bilo je bolnih poraza, ali posle Štutgarta i fantastične pobede od 5:1, vidljivo je da Zvezda ima kvalitet. Slede joj još dve utakmice, protiv PSV Ajndhovena u Beogradu i Jang Bojsa na strani. To su klubovi kvaliteta Štutgarta, sa kojima Zvezda može ravnopravno da igra. Bilo bi sjajno za klub, ali i za srpski fudbal da se upišu dve pobede. Opet, ne treba stavljati pritisak pred kolegu Milojevića i igrače, ali verujem da uz podršku sa tribina treba biti samouveren i nadati se najboljem.

- Odličan igrač, što je i potvrdio u Zvezdi. Leva noga sjajna, nemerljiva je njegova uloga i pozicija u Zvezdinom timu. Vidi se to, jer je ekipi doneo balans, pošto je odgovoran u defanzivi i koristan u napadu. Dobro se dopunjava sa Radetom Krunićem i Gelorom Kangom. Samo neka tako nastavi. Vanja Drkušić je ozbiljan defanzivac, žao mi je što više nije igrao, ali kasno je stigao na pozajmicu, imao je i problema sa povredom. Zvezda dosad nije promašila sa Slovencima.

- Posebno mi je drago što je TSC napravio uspeh u Ligi konferencije, zatim Borac iz Banjaluke, te Celje i Olimpija. Ogromna je to stvar za Srbiju i Sloveniju i klupski fudbal. Gledao sam TSC protiv Noa, neverovatan preokret i utakmica koja je potvrdila svu strast i magiju koju može dati fudbal. Pogledajte to takmičenje Liga konferencije. Pun pogodak UEFA i predsednika Aleksandra Čeferina. Gledam koliko je publike, koliko su mečevi interesantni, neizvesni i zanimljivi. Plus, zarada nije zanemarljiva i mnogo znači tim klubovima, koji nisu prvi i drugi razred evropskog fudbala - objasnio je Slaviša Stojanović.