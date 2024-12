- Udala sam se u maju 2022. na jezeru Komo. Bila je to fantastična žurka sa 200 gostiju, delovalo je kao da živim u snu, ali to je zapravo bio dan kada je sve završilo. Dva meseca kasnije, Mauro Ikardi me je kontaktirao i rekao da je došlo do susreta u njihovoj kući između mog muža i njegove žene. Imao je dokaze, zabeležene unutrašnjom kamerom iz kuće. Posle toga usledio je onaj čuveni susret u Dubaiju - rekla je Simona.