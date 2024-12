"Što se tiče Miloševića, moram da naglasim i ispravim spekulacije da je Savo dobio otkaz i da sam mu se ja mešao u posao. Sa njim sam prijatelj 30 godina. Što se mene tiče on bi i završio sezonu, ali on je odlučio da ode i podneo je ostavku koju sam usvojio. Pojavila se tema da mu se mešam u posao i da mu rušim autoritet. Nijednom ga nisam pitao 'ko igra danas?', nisam mu poslao poruku ko može da igra. Problem koji je on video, a ja nisam, jeste što sam u jednom trenutku zatražio od njega da, dok ne proverim vezano za dolazak jednog igrača, pronađe drugo rešenje, dok se sve ne iskristališe. Postigli smo dogovor dan pred njegovu ostavku, ponudio sam se da ja razgovaram sa igračem, jer on nema veze sa tim. Dogovor je bio da se nastavi sa istom rutinom. Sutradan sam poslednji saznao da je on podneo ostavku, a možda je trebalo da budem prvi. Usvojio sam je. imali smo divan razgovor u kancelariji. Niko mu se nije mešao u posao, možda nismo ni znali kakva je situacija, bilo je milijardu stvari koje su se dešavale, ali ako je iko imao dobru komunikaciju i odnos sa njim to sam ja. To me je malo pogodilo i iznenadilo i ni dan danas ne znam zašto je to uradio. Ako on kaže da je to poremećen integritet i da sam se ja mešao... ja mislim da nisam. Mogu da dodam da smo morali da se dogovaramo u sporazumnom raskidu ugovoru, pitao sam ga šta mu Partizan duguje. On je mislio da mu pripada šest mesečnih plata, a to mi je bilo čudno pa smo pozvali pravnika kluba i saznali da trener koji podnese ostavku nema pravo na to, već na samo novembarsku platu. Savo je i dalje moj prijatelj i on uvek može da dođe u ovaj klub, napravio je dobar posao dok je bio tu", rekao je Mijatović.