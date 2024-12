Građani se nalaze u katastrofalnoj situaciji i to već odavno svako zna. Dan posle katoličkog Božića Siti će igrati protiv Evertona kao domaćin.

"Imamo više povreda nego ikad i razmišljao sam da mi je potrebna ekipa od 45 do 50 igrača. Bila bi to skuplja varijanta, što bi se osetilo tokom leta, ali je možda potrebna brojnost u igračkom kardru. Raspored je problem, ne fizioterapeuti, doktori ni igrači", rekao je Gvardiola nakon poraza od Mančester junajteda.

Najbolji strelac Mančester sitija Erling Haland je ove sezone postigao 13 golova u Premijer ligi i drugije na listi strelaca tog takmičenja, ali je u poslednjih pet mečeva samo jednom bio strelac. Norvežanin je preuzeo odgovornost, ali to se nije dopalo španskom stručnjaku.

"Problem dolazi od svih nas, a ne od jednog igrača. Kada smo u prošlosti postizali golove, a Erling je bio golgeter, to je takođe bilo zahvaljujući timu. A kada imate probleme u odbrani, na sredini, to su problemi za sve, to je ekipni, a ne posao jednog igrača. Bilo bi suviše lako da je samo jedan igrač odgovoran", rekao je Gvardiola.