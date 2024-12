Zašto? Svestan je toga i on sam. Njegovo ponašanje, temperament i sve to ga je skupo koštalo.

"Zadovoljan sam. Mnogi mi kažu kako je to moguće, ali kada se uzme u obzir kakav sam talenat bio, kako sam vredno i naporno radio, mogao sam mnogo puta da se povredim. Naigrao sam se, da ne budem skroman, odigrao sam 90 odsto utakmica jako dobro, ali ono što je mene uništilo je moj temperament, jer sam pravio probleme gde ih nije bilo. Ali, kada se sve pogleda, uživao sam dok sam igrao", rekao je Vukčević u emisiji "Fudbal fest" na RTCG.

"Od fudbala sam fino odmorio. Sav taj javni život, stres, pritisak, utakmice, javnost, medije. U potpunosti sam se povukao, posvetio sam se vinogradarstvu. Ja sam sluga vinu, ne da meni vino služi, time se vodim. Do sada sam zadovoljan. Tek sad smo počeli, na tržištu i to. Sve serije su limitirane. "

"Da mogu da vratim karijeru nazad, mnoge stvari bih uradio, prvo to ponašanje bih sigurno promenio ,to me koštalo karijere. Imao sam kao mlad pare, slavu, karijeru. Nikad miran, nikad zadovoljan."