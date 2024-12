No, taj odnos nije uvek bio "med i mleko".

Sećam se Kristijana kako plače kao godina u svlačionici. Fergusona nije bilo briga. Ali pogledaj kakav je on postao igrač, no da bi to postao morao je da prođe neke neugodne stvari u karijeri. Aleks Ferguson mu je pomogao u tome", kazao je Ferdinand.