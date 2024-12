- Znate kako, navijači Partizana... Ako je to istina, to onda govori koliko vredim i kakav sam trener. Ovo je Srbija i to je ovde nemoguća misija. Partizan cenim i poštujem, ali...

- Ništa. Pitao bih ga najpre za zdravlje. Poželeo da se Partizan oporavi, da postane konkurentan... Želim Partizanu stvarno da što pre stane na svoje noge. Ako bi se to ikada desilo, zahvalio bih mu se na pozivu, ali to nikada ne bih mogao da prihvatim. Nemoguće je da Nenad Lalatović bude trener Partizana! Mislim da bi to bio "Treći svetski rat"... Ha, ha, ha... Imam sukob sa njihovim navijačima, to je postalo dosadno. Nema tih para za koje bih prihvatio poziv Partizana! To se nikada neće desiti. I da se razumemo, imam posao, ja sam trener Vojvodine. Ponosan sam na tu činjenicu, radim u klubu koji volim - objasnio je Nenad Lalatović.