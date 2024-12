On je preuzeo vođenje omladinskog sastava kluba.

"Moj najlepši period u karijeri bilo je igranje za Vojvodinu. To je bila čista ljubav. Moj grad, moj klub, moj dom. Svaka pobeda bila je posebna za mene. Sećam se svih utakmica, golova, detalja, ne zaboravlja se to tako lako", rekao je Gojko Kačar.

Smatra i on da je neko ko može da pomogne mladima da se razvijaju u prave fudbalere jer je i on prošao omladinske selekcije Vojvodine.

"Posle razgovora sa predsednikom Dragoljubom Zbiljićem došli smo do toga gde bi i kako mogao da pomognem. Ispunila se moja velika želja da to bude sa mladim fudbalerima. Prošao sam sve omladinske kategorije kluba i kao takav biću primer mladim igračima na njihovom fudbalskom putu, da ih usmerim, ukažem na sve probleme koje prate taj težak prelazni period između omladinskog i seniorskog fudbala. To je jedna od najosetljivijih faza kod svih fudbalera", rekao je Kačar.