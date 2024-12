"Ne sviđaju se trenutna dešavanja u našem trenerskom esnafu. Ima mnogo razmene mišljenja, verbalnih sukoba. Zbog toga izbegavam da dajem izjave, i uradiću to sada, iako nam je prioritet prelazni rok. Video sam da je Tomislav Sivić rekao da sam ja i dalje trener Mladosti iz Lučana. To je jako, jako nekorektno prema sadšanjem šefu stručnog štaba Nikoli Trajkoviću. A mogu samo da kažem da sam najviše bio trener, osim u mom mandatu, u periodu kada je on vršio dužnost šefa stručnog štaba čučanske Mladosti. Bez mene i pomoćnika Radenkovića nije mogao da uradi ništa. Nije imao plan treninga, nije znao kako da vodi utakmicu, kada da izvši izmenu. Slobodno zovite Vladu Radenkovića, koji sada radi u Mađarskoj, pa ga pitajte da li je to tačno. Morao sam da reagujem zbog istine", rekao je Milovanović za sajt Mozzart Sport.