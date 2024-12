„Nemam dilemu da je ovo dobar korak, da će da se pojača konkurencija. Imaćemo mnogo jačih utakmica, to je 100 fudbalera manje, ako će četiri kluba više ispadati one tamo sezone. Pašće cena, jer imamo i sad cene koje nisu baš realne u skladu sa kvalitetima tih igrača“, rekao je Rasim Ljajić u intervjuu za Sport klub.

„Drugi korak je regularnost takmičenja. Mora da se obezbedi regularnost takmičenja. Mi smo za to da stranac bude predsednik sudijske komisije. Poverenje je izgubljeno u srpski fudbal. Ne mislim na greške, greške se dešavaju i biće grešaka, ali mora poverenje da se vrati. To ne ide sa mali potezima, tu moraju da se prave veliki potezi da bi se poverenje vratilo“.

- Prvo što se tiče da je Zvezda favorizovana, Zvezda insistira da dođe stranac za predsednika Sudijske komisije da ocenjuje, kažnjava, uči sudije, neka UEFA odredi čoveka od integriteta i pošalje ga. To je predlog Zvezde. Kad god sudija svirne penal za Zvezdu, a igrač misli da nije, neka šutne pored gola. Mi se grozimo sudijskih nepravdi, ne znamo ko sudi koju utakmicu, to je priča koju plasiraju naši večiti rivali, to su alibi priče. Nama koji smo kvalitetniji, šta će nam pomoć Zvezda, to nama baca samo senku, dovedite koga hoćete, svima damo po pet komada, to su gluposti zlonamernih.