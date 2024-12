- Nemanja Radonjić je moj miljenik, on mi je kao dete. Ali sam bio veoma ljut na njega imajući u vidu kvalitet koji poseduje. Meni nije jasno kako čovek sa takvom brzinom, promenom ritma, tehnikom, udarcima sa obe noge, ne igra u Real Madridu. Znači on ima sve što je potrebno da biste igrali u Realu. Sve što sam nabrojao plus kreativnost. I onda dođe u situaciju da nije standardan u Crvenoj zvezdi. Pustiš ga protiv Štutgarta i Milana i on pokaže raskoš. Doslovce sam mu rekao: “Nemanja, crni sine, kako te, bre, nije sramota. Zašto ne igraš u Real Madridu, pa šta ćeš ti ovde” - rekao je Zvezdan Terzić u razgovoru za Mozzartsport.