- On se generalno nije slagao ni sa kim. Bio sam ja njima senzacija – ko je sad ovaj sa dosta lošim engleskim. Bio je jedan momenat kada mi je gazda dozvolio da se malo rasčisti svlačionica. Posle četvrtog poraza sam ga pitao da mi da novi ugovor ili da očistim svlačionicu. Posle toga je ta grupa igrača sve malo ozbiljnije shvatila. Troj Dini je neko ko je imao veliki uticaj u svlačionici. Kada sam došao on je imao neke svoje privatne i poslovne stvari i u jednom momentu je našao stabilnost i pogurao tim ka pravom cilju. Ja radim svoj posao, on svoj. Vrlo često se igrači ne slažu sa nekim stvarima, ali moraju da te prate. On nije bio tip koji bi te "probušio", ali je nezgodno kada je kontra tebe. Bio je vrlo bitan igrač u ekipi - kazao je Jokanović.