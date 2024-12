Kako bi suspenzija bila ukinuta, Barselona bi morala da poveća prihode. Španski velikan se nadao da će to srediti bogati sponzorski ugovor sa Najkom, kao i prodaja Vip loža, od koje se očekuje prihod od oko 120.000 evra. Međutim, sve je to odbijeno, čelnici La lige to nisu uvažili kao nove prihode, pa se predsednik Đoan Laporta obratio redovnim sudovima, koje je ponovo izgubio. Katalonski sud je presudio u korist Primere, nakon čega je Laportu ostala poslednja nada i šansa za žalbu Prvostepenom sudu, a mogu da je podnesu do 31. decembra.