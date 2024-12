"Nijedan igrač Superlige ne bi imao mesta u Crvenoj zvezdi. Mi nismo zainteresovani ni za jednog od njih, možda samo za malog Cvetkovića i Miladinovića iz Čukaričkog. I to zato što su talentovani, pričao sam već to. Ne postoji nijedan igrač u ligi koji bi bio u konkurenciji za naš najbolji sastav. Pa kako može taj tim da nam parira?! Svi ti igrači dobijaju pet komada od Crvene zvezde. Pa Partizan, kao naš najveći rival, se provukao sa četiri gola i to zašto je naš trener u poslednjih 20 minuta povukao ručnu iz nekog sportskog razloga. Neću da kažem da je to uradio iz sažaljenja, ali iz neke kolegijalnosti. Rekao je da stanemo na 4:0. A moglo je da bude 7:0. Lepo je što je to uradio", smatra Terzić.