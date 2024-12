"Malo je postalo dosadno da posle svake utakmice pričamo koliko je titula blizu kad znamo koliko je mečeva preostalo do kraja. Mnogo timova ima veliki kvalitet, pogled na tabelu je ono što smo mi do sada zaslužili igrom i radom, ali do kraja moramo da odigramo 21 meč, zato nema ni tragova razmišljanja o nekom slavlju. Mnogo je izazova pred nama, pre dva meseca smo bili bod iza Mančester sitija i vidite šta se njima dogodilo, koliko nekoliko povreda, nedostatak sreće, suspenzije, mogu da se odraze na neku ekipu", upozorio je Slot.