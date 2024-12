- On je sjajan igrač, ali to je bilo pre 30 godina. Sa španskim pasošem, a nije lovu doneo. Pitanje koliko on sve to poznaje. Još nisam čuo pitanje novinara čime se bavi Mijatović. Da li je fudbalski agent ili šta? Ne volim demagogiju, a on je postavio pitanje da li je normalno da dobiju procenat. Je l‘ on dobio procenat kada je odlazio iz Partizana? To je pravilo. Sada je probelm da li ti procenti idu igračima ili menadžerima - rekao je Bogdanović.