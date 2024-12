- Zatvoren nam je budžet do juna. Nama niko ne daje novac, već sami radimo, prodajemo… Čukarički ne duguje bilo kome, ako imamo obaveze, to su transferi i to se rešava u hodu. U priči smo oko stadiona, pomaže nam Nikola Nikodijević. Sve to radimo u saradnji sa Brankom Radujkom, tražimo načine… Zemlja je gradska, moramo da se pozabavimo time. Ali treba nam veštak, da se igra brže. Žalili su se igrači, ali pola sveta igra na takvoj površini. Tražimo nešto da traje, da letimo po terenu. Projekat je spreman, ali grad će morati da napravi tender za izvođača. Grad se pita, mi pokušavamo.