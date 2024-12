"Zbog mnogih stvari, ako pričamo o utakmicama. U vezi ličnih odluka - 'ne' koje sam rekao (predsedniku Real Madrida) Florentinu (Peres). Rekao mi je: 'Mo, ne idi sada, obavio si teži deo posla, sada počinje ono najbolje'. Znao sam da je istina, ali želeo sam da se vratim u Čelsi posle tri godine velikih izazova u Španiji. Onda događanja iz Budimpešte, ne zbrka sa sudijom Tejlorom, već to što nisam odmah otišao. Trebalo je da napustim Romu, nisam to uradio i to je bila greška", rekao je on.