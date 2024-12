"On je poput Forestovog Van Dajka. Gari (Nevil, prim.aut) je izabrao Salibu, dvoumio se između njega i Gabrijela. Ja sam zapravo bio vrlo blizu da u odbranu stavim Gabrijela zbog defanzivnog učinka, ali i zato što je on defanzivac o kojem se najviše priča zbog onoga što radi kod prekida. Ali jednostavno osećam da to što Notingem Forest radi defanzivno, da je to zbog ovoga. Ola Aina igra i levog i desno beka. Kad god ga gledam, on radi posao i napred i pozadi i svaki put kad ga gledam pomislim da može da igra u timu kojem je cilj da svake sezone igra u Ligi šampiona. Defanzivna strana onoga što Forest radi je ono što me impresionira i zato sam morao da stavim dvojicu njegovih defanzivaca u tim", rekao je Karager.