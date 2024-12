- Imao sam četiri godine kada su nam balisti u Jablanici zapalili kuću. Evo, sad dok vam govorim, kao da vidim kako u kuću ubacuju i mog psa. Voleo sam tog psa. Kuća gori, on cvili, zavija... Majka, braća i ja sve to gledamo. Majka nas zagrlila, sve, ovako, odjednom. Glasa ne pušta. A suze same liju. Posle nas je odvela u Pećku patrijaršiju. Patrijaršija je bila naše jedino utočište te '41. godine. I to mi je u sećanju. S tim ću da umrem. Četiri godine smo proveli u Patrijaršiji. Četrdeset porodica je tu našlo spas. Ali svake noći Šiptari kidišu na zidove. Onda neko, usred noći, ko je najbliži i najbrži do zvona, poteže uže koje je pokretalo zvono tuge. To je bio znak Italijanima koji su bili u pećkoj gimnaziji da nas spasavaju. I, spasavali su nas, čitav rat. Oni nekad, kao i ovovremeni danas, koji su zaštitili i Patrijaršiju i Dečane...