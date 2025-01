- Kao što znate, niko se otimao nije. Sad je lako iz zavetrine kritikovati naše izjave, postupke i odluke. I to je skroz u redu. Sve dok nije zlonamerno i tendeciozno, a uglavnom se to dešava. Za kratko vreme je dosta toga urađeno. Prošli smo jedan monitoring UEFA, treba reći uz finansijsku podršku države od 2.000.000 evra, sad prolazimo proceduru drugog, odnosno završnog monitoringa za ovu godinu. Očekujemo i tu sličan iznos pomoći, kako bi do 15. januara dobili zeleno svetlo UEFA. Paralelno sa tim radimo na finansijskoj i organizacionoj konsolidaciji kluba. Bez sumnje to je najteži deo posla. S jedne strane, stalno ispadaju kosti iz ormara i nikako ne možete da dođete do konačnog iznosa duga, a sa druge strane, morate da racionalizujete poslovanje tako što ćete otpustiti deo ljudi, jer je voda zaista došla do poda. Treće, započeli smo infrastrukturne radove i na stadionu i na Teleoptiku, uglavnom zahvaljujući pomoći i donacijama partizanovaca iz cele zemlje. Vrlo brzo će ljudi moći da vide te promene. Četvrto, marketing služba je u fazi ozbiljne reorganizacije i modernizacije i ona bi u budućnosti mogla da donosi daleko više prihoda. Potpisivanje ugovora o sponzorstvu sa Telekomom i vrlo izvesno sa Ziđinom za nas je od ogromne važnosti u ovom trenutku.