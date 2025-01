"On je odličan igrač, dosta će nam pomoći, s obzirom da je pokazao sve svoje kvalitete na početku karijere. Ima sjajan karakter i mentalitet. On je igrač koji dobro poznaje francusku ligu i koji je postigao neke sjajne uspehe. Njegov današnji dolazak nam pruža veliko zadovoljstvo. Imamo puno poverenje u njega. Ubeđeni smo da može brzo da pruži doprinos ekipi, i igračkim kvalitetima, i na psihološkom nivou. On će biti otelotvorenje mentaliteta koji želimo da ekipa razvija", naveo je sportski direktor Rena Frederik Masara, a preneo sajt kluba.