- Sećam se da je je pre samo dve sezone Srbija bila 12. na UEFA listi kad je reč o poretku nacionalnih šampionata. A gde smo sad? Na 22. ili 23. poziciji. Ljudi ne shvataju kakve su posledice ako jedan tim gurate da bude u Ligi šampiona. Šta se dešava sa ostalima? Moramo da posmatramo širu sliku, jer će naredne sezone prvak morati u kvalifikacije od drugog kola. Ne bih da budem negativan, ali gurate jedan tim da bude u Ligi šampiona, a šta će biti za pet godina? Neće biti uopšte evropskih takmičenja za naše klubove. Posledica su samo tri pobede timova iz ove lige od početka sezone na međunarodnoj sceni, a neki su ispali, uključujući i nas. Ne radi se ovde o Partizanu, nego o srpskom fudbalu. Poslednje dve godine su veoma loše. Ne vidim svetlu budućnost, izvinite što to moram da kažem. To me čini tužnim. Zamislite da imate dva, tri kluba koja su uvek u Evropi, da timovi poput Mančester Sitija ili Mančester junajteda redovno dolaze u Srbiju, stadioni budu krcati, oblikujete nove generacije fudbalera i navijača da budu deo spekatakla. Danas sve ide u pogrešnom smeru. Ne verujem da deca sanjaju o tome da igraju utakmice pred svega 2.000 posmatrača ili budu deo lige u kojoj nema takmičarskog naboja. To nije dobra slika srpskog fudbalua. Ako sad odete u Izrael i počnete da pričate o srpskom fudbalu, ljudi će lako proveriti: Partizan i Vojvodina su ispali, TSC jedini ostao uz Crvenu zvezdu. A Zvezda ima samo jednu pobedu u Ligi šampiona. Nije to dobro, čini me tužnim. Ako gledamo budućnost, ona ne izgleda dobro za srpski fudbal. To me brine.