Međutim, zbog problema koje Barselona ima, nekadašnji fudbaler Dinamo Zagreba, kao i Pau Viktor bili su samo privremeno registrovani do kraja godine, a kako problemi nisu rešeni, u nastavku sezone se ne vode kao registrovani igrači .

To znači da nemaju pravo da igraju na zvaničnim utakmicama, a dokle god je tako neće moći da igraju ni za reprezentaciju.

- Sve dok Olmo nema licencu koja se izdaje registrovanim igračima, on ne može da bude pozvan u reprezentaciju. Morao bi, dakle, do kraja januara da nađe klub koji će ga registrovati do kraja sezone ili bi Barselona što pre morala da nađe način da ga sama registruje. Dok se ne dogodi jedna od te dve stvari, Olmo ne može da igra za Španiju - navodi "Mundo Deportivo".