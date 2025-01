Dosadašnji fudbaler Velez Sarsfilda Aleho Sarko potpisao je danas ugovor sa Bajerom iz Leverkuzena do kraja sezone 2028/2029.

"On je tehnički vešt igrač, brz, okretan i dobar u situacijama jedan na jedan. Dobrom i snažnom igrom u završnici, on upotpunjuje profil modernog centarfora", naveo je on.