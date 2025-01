Legendarni argentinski fudbaler Karlos Tevez tokom karijere stigao je do ogromnog novca, ali je i pored toga zadržao svoje principe. Jednom prilikom Tevez je otkrio na koji je način vaspitavao ćerke, te je izazvao podeljena mišljenja javnosti.

- Jednog dana, moja najstarija ćerka me je zamolila da joj kupim auto kako bi mogla da vozi sebe i mlađu sestru u školu. Rekao sam joj da ako želi auto, mora da uštedi novac i da ga sama kupi. "Ali tata, ti si Karlos Tevez, kako ne možeš svojoj ćerki da kupiš auto?" - rekao je Tevez, pa otkrio da je imao spreman odgovor:

- Nije me briga da li moraš da radiš kao konobarica u restoranu brze hrane; to je iskustvo kroz koje treba da prođeš, baš kao i ja. Moj prvi auto? Vozio sam ga sa 21, ali samo zato što sam ga zaradio. Pre toga sam tati kupio kuću. Naporno sam radio za to. Teško je, ali ona mora da uči.