– Bio sam predsednik šampionske ekipe Vojvodine zahvljujući igračima, stručnom štabu, navijačima i sjajnom ambijentu koji je vladao u Novom Sadu. Imao sam tu čast da budem na čelu Vojvodine od trenutka kada je ispala, a kasnije postala šampion. Za tri godine, Vojvodina je prešla put od trnja do zvezda. U te tri godine, Vojvodina je bila prvak Druge, a potom i Prve lige, a moje sećanje ne pamti da je to još nekom pošlo za rukom. Uspeli smo zato što smo bili prijatelji, velika porodica, predsedik je bio samo prvi u redu kada je trebalo da tražimo sponzorstva i novac. Tužan sam danas, i nebo se otvorilo, kao da i kapi kiše pokazuju da plaču za našim Šapurom. Bio je divan, mangup na terenu i van njega, jedan borbeni zadnji vezni igrač sa zavidnom tehnikom, koji je pokrivao ceo teren, špartao je, presecao protivničke napade, a umeo je da bude i strelac. Bio je dobar čovek i dobar drug i sve nas je ražalostila vest sa Kipra da je otišao na nebo gde se pridružio našim legendama Mijuciću, Ćurčić, naš Miha i mnogi drugi… Tužan sam jer pratim svoju fudbalsku decu svoju i decu ovog grada. Kada je dolazio u Vojvodinu, imao je ponudu jednog slovenačkog kluba, koji je došao sa džakovima para, ali njegov otac i porodica uticali su da dođe u Novi Sad i on nije pogrešio. Vojvodina i Novi Sad dobili su gromadu od čoveka i sportistu koji nije znao šta je predah. Ja ću se danas prisetiti jedne lepe uspomene. Bio je to 19. april, igrali smo ovde sa Crvenom zvezdom i ako pobedimo, mi smo gotovo šampioni. Ljupko Petrović me je zamolio da odemo na stadion, ne da mu ja sugerišem, da budem prisutan kada je odlučivao da li će igrati povređeni Slaviša Jokanović, posle smo pričali sa Šapurom i pitao me šta ima novo i šta priča čaršija. A čaršija priča da će oni da dođu da nas pobede, da nas svojim driblinzima namagarče pred zapadnom tribinom. Na to je Svetozar odgovorio tako što je stavio u džep Dragana Stojkovića, našeg sadašnjeg selektora. Odigrali smo kao jedan tim, kao porodica i tako smo postali šampioni. Šapura je imao strašan uticaj na sve igrače na terenu, bio je produžena desna ruka Ljupka Petrovića. I mogu za kraj samo da izrazim zahvalnost što sam bio predstavnik takvim igračima kakav je bio i Svetozar Šapurić – rekao je Jovan Smederevac.

– Mi smo na taj put krenuli uz mnogo promena. Menjali smo trenere, igrače, među tim igračima bio je i Šapurić. Bio je pritisak da ga pustimo da ode, ne zato što nije dobar, već je klub njemu bio dužan stan, a klub nije bio u mogućnosti da to učini. Ja sam sa njim razgovarao, imao je ponude sa Grčke i Kipra i ja sam mu rekao da nije potrebno nikakvo obeštećenje, samo da skinemo tu obavezu da mu kao klub damo stan, jer smo bili u teškoj finansijskoj situaciji. On je to prihvatio i otišao je na Kipar. Mi smo u međuvremenu otišli u Sloveniju na pripreme, rešili smo se Šapurića, ali smo Ljupko i ja skoro plakali, jer smo znali šta smo izgubili. Šapura nam je bio potreban jer smo imali i Šestića, koji je mogao da igra sve osim u fazi odbrane. I onda nam je sredina bila labava. Posle dva, tri dana priprema, ja silazim na recepciju, kad ono dole Šapurić sa dva kofera, kaže „neće da me plate i neću da igram tamo i ja sam se vratio, šta sada da radim“? Ljupko mu je iz topa rekao „idi gore da skidaš i trening!“. I tako je Šapurić ostao, bez plana, prvo smo plakali, a onda smo se svi radovali zajedno. Mi smo imali tim koji je imao dva beka koji su dali tri gola Crvenoj zvezdi. Kada se vratio, kao da nam ga je Bog poslao nazad da nam pomogne. Jer, imati Šestića u timu, a nemati nekog ko radi njegov posao u odbrani, to je jako teško. O svakom igraču iz te generacije bih mogao da ispričam takvu priču, jer su to bili momci koji su bili posvećeni svojim porodicama, sebi, treninzima i to je bilo milina za gledati. Porodici Šapurić koja je ovde danas sa nama želim da kažem da budu ponosni na to što su imali, ostaće vam uvek u glavi takav, kao i nama. Ja ne mogu da zaboravim nijednog od njih – prisetio se Kosanović.