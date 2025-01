Nekadašnji fudbaler Partizana i Fiorentine je izmenjen u 65. minutu, šest minuta kasnije Milan je stigao do izjednačenja, a ubrzo i do preokreta.

U trenutku kada su Rosoneri stigli do prednosti Vlahoviće je držao ruku preko usta i delovalo je da se smeje. Kamera je to uhvatila, a navijači koji su to primetili su ga kritikovali na društvenim mrežama.