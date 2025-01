Slušaj vest

Legendarni golman Vest Hema i Banjika iz Ostrave, Ludek Mikloško, javnosti je otkrio da ima rak. Mikloška je opaka bolest napala još tri godine, a posle velike borbe je rešio da kaže tužne vesti. Kada je saznao da ima rak, Ludek Mikloško je odbio terapiju, zbog, kako je istakao, želje da živi kvalitetno i najbolje moguće.

- U ovom momentu se osećam dobro. Mnogo prijatelja mi je reklo da ukoliko ne bi znali kroz šta prolazim, mislili bi da sam dobro. To je lepo čuti i hoću da se tako osećam što je duže moguće. I dalje radim, mogu da budem sa ljudima i sa igračima i život mi je jako zauzet. Pokušavam da tako ostane, hoću da budem zauzeti aktivan, da budem u fudbalu što je više moguće jer je to ono što volim - rekao je on.

Mikloško je saznao da je bolestan posle pregleda kod doktora kada su mu lekari našli izbočinu na kuku, a posle operacije maligno tkivo proširilo se i na druge delove tela.

1/4 Vidi galeriju Ludek Mikloško Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Elli Birch/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

- To je bio problem jer se ispostavilo da imam još jedan tumor u stomaku. On je rastao i počeo sam da osećam bol i probleme kada sam bio na odmoru prošle godine. Morao sam hitno da budem prebačen u bolnicu sa aerodroma čim sam se vratio u Češku. Sutradan sam uradio neke testove i otkriven mi je veliki tumor u stomaku, preveliki za operaciju, a takođe i u delu tela koji je previše rizičan. Išao sam na radioterapiju koja ga je malo smanjila, pričali smo sa specijalistima širom sveta o mogućim opcijama - dodao je on, pa u dahu nastavio:

- Imao sam operaciju kako bi se uopšte videlo da li ima šanse da mi izvade tumor, ali je to bilo nemoguće, ne bih preživeo taj zahvat. Nakon toga sam samo pokušavao da kontrolišem situaciju i da ne dozvolim da se tkivo proširi na druge delove. Razmišljao sam o hemoterapiji, pričao sa sa lekarima u Ostravi i oni su mi rekli da nema garancija da bi to uspelo. Možda bi malo pomoglo da se smanji tumor, ali ne bi ga zaustavilo i bilo bi drugih problema sa kojima bi morali da se pozabavimo. Rešio sam da ne idem na hemoterapiju jer hoću da imam normalan život. Imam dobre ljude oko sebe i imam svoj posao u fudbalu. To je moj život i sve što znam i želim da nastavim da se bavim time dok god sam živ.

Ludek Mikloško je tokom karijere najveći trag ostavio braneći za Banjik od 1982. do 1990. godine pre nego što je prešao u Vest Hem gde je za osam godina skupio preko 300 nastupa. Branio je i za reprezentaciju Čehoslovačke i Kvins Park Rendžers. Bio je i trener golmana Vest Hema gde ima status legende, a sada je sportski direktor Banjika iz Ostrave.

BONUS VIDEO: