- Ovo je stresna situacija za Danija, kao što bi bila za svakog drugog igrača. Ali on je sjajan igrač i osoba, pokušava da bude smiren. Naravno, Dani je pobednik i voli da igra, a ne da gleda! Barselona je prva i zadnja opcija! Dani, njegov otac, porodica i ja ne razmišljamo o drugim opcijama. Nikada nismo doneli nikakvu odluku o karijeri zbog novca - rekao je Bara.

- Sve dok Olmo nema licencu koja se izdaje registrovanim igračima, on ne može da bude pozvan u reprezentaciju. Morao bi, dakle, do kraja januara da nađe klub koji će ga registrovati do kraja sezone ili bi Barselona što pre morala da nađe način da ga sama registruje. Dok se ne dogodi jedna od te dve stvari, Olmo ne može da igra za Španiju - navodi "Mundo Deportivo".