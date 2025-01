"Vi sudite o rezultatima. Nismo na našem nivou. Pobedili smo i srećni smo, to će nam pomoći. Vi sudite rezultate, naša igra nije bila dobra. Mi znamo kada igramo dobro. Srećan sam zbog igrača, radimo kao tim, radimo. Mi smo jak tim, mnogo trčimo sa loptom i sabrani smo, ali sada - mi to nemamo", rekao je Gvardiola na konferenciji za novinare, preneo je Skaj.

"Naravno, veoma sam zadovoljan rezultatom, ali ne možete me pitati da li se stari Mančester siti vratio. Vidite utakmicu - nije se vratio. Nemojte pogrešno da me shvatite, srećan sam. Uvek spavam bolje posle pobede. Ali pitali su me da li se stari Siti vratio, način na koji smo igrali - nije. Morate to da znate. Gledate naše utakmice mnogo, mnogo godina. To nije taj nivo", rekao je španski trener.