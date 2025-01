"To se desilo slučajno. Nikada nisam mislio da ću biti komentator, niti sam išao ka tome. Ali, kao i većina muškaraca u Srbiji, pratim fudbal odmalena. Još od kada me je tata odveo na stadion, kada sam bio šestogodišnjak. Nisam se zanosio da se posebno razumem, ali godinama sam pratio, skupljao informacije. Kada je Eurosport otvorio predstavništvo u Srbiji, onda su neki moji prijatelji koji su učestvovali u celoj priči zvali mog drugara Peđu Bajčetića i mene da komentarišemo. Iz prostog razloga - niko od profesionalaca nije želeo da radi u paru sa nekim, zato što bi onda morao da deli zarađeno. Budući da smo nas dvojica ljudi koji žive od nečeg drugog, onda nam je to bila super fora", rekao Milinković jednom prilikom.