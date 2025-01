- Danas zvanično počinju pripreme, prva prozivka, ali smo već četiri ili pet dana u pripremi za ono što nas čeka. Operativne stvari su uveliko urađene, sve je spremno za početak rada, a danas imamo prvi trening gde ćemo se upoznati sa igračima i gde ćemo im staviti do znanja šta očekujemo od njih.

Kako je došlo do saradnje sa Partizanom?

- Ono što je mene opredelilo da, bez ikakvog razmišljanja, prihvatim poziv Partizana jeste da je ono što mi je predstavljeno da se traži kao profil za trenera Partizana, ono što ja predstavljam. Sve što je rečeno ja se pronalazim u tome. Siguran sam da su i Lazović i Mijatovi detaljno se raspitali o mojim karakteristikama i da su oni to tražili i verujem da su zato doneli ovu odluku. Spreman sam za najveći izazov u svojoj karijeri. Iako sam i do sada radio u klubovima koji su višestruki šampioni svoje zemlje i bivši učesnici grupne faze Lige šampiona, ipak je to u svojoj zemlji nešto drugačije. Siguran sam da će meni Partizan pomoći u razvoju, ali i da ću ja moći da pomognem Partizanu u ovoj situaciji.